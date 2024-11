Șantierul Naval Damen Galați, finanțare de la Exim Banca Românească

18:50

Nokian Tyres și Enery au semnat un contract pe termen lung, care garantează furnizarea de energie cu zero emisii de CO2 pentru noua fabrică de anvelope pentru autoturisme din Oradea, potrivit unui comunicat transmis redacției. În plus, acest contract permite Enery să construiască o nouă centrală solară în sudul României. Contractul va intra în vigoare, […] The post Nokian Tyres, contract cu Enery pentru zero emisii CO2 la Oradea appeared first on ZIUA CARGO.