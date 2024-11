Ziua Recunoștinței 2024: Semnificația și tradițiile sărbătorii emblematice din SUA și Canada

21:10

Joi, 28 noiembrie 2024 (de la 19.00), cvartetul SEBASTIAN BURNECI SECRET PLAN prezintă la Sala Radio un eveniment inedit intitulat: „See You at the Radio” („Ne vedem la Radio”). Alături de cei patru muzicieni reuniți în cadrul cvartetului, toți muzicieni remarcabili ai scenei internaționale de jazz – Sebastian Burneci (trompetă/flugelhorn), Alessandro Florio (chitară electrică), Mattia Magatelli (contrabas/chitară bas) și Carmelo Graceffa (tobe/percuție) – vor urca pe scenă, ca invitați, Johnny Bica (pian/synth), Paolo Profeti (saxofon) și Norzeatic (MC).