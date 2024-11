Sarabanda dosarelor penale deschise în campaniile electorale: "EXECUȚIILE" pregătite de Statul Paralel. Cum a fost stabilit scorul electoral de procurori 

09:45

Realitatea Plus a fost lider absolut de audiență aseară, atunci când, candidatul independent Călin Georgescu a fost invitat la Realitatea Plus, la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Realitatea Plus a fost cea mai urmărită televiziune, cu peste opt puncte de rating, peste Pro TV și Antena 1, inclusiv peste toate televiziunile de știri existente, Antena 3, Digi și Romania TV.