Întrebarea care l-a făcut pe antrenorul lui Rangers să izbucnească. Ce a spus despre Ianis Hagi: „Nu sunt de acord”

FCSB – Olympiacos, duelul din etapa a 5-a din grupa de Europa League, va fi în format live text, pe AS.ro, joi, de la ora 22:00. Cu un egal pe Arena Naţională, campioana României e ca şi calificată în play-off-ul pentru optimi din a doua competiţie europeană. FCSB are nouă puncte, după primele patru meciuri