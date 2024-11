Christian Karembeu a numit-o „Steaua” pe FCSB înainte de duelul campioanei României cu Olympiacos! Ce a spus despre roş-albaştri

23:50

Kylian Mbappe a ratat un penalty în confruntarea dintre Liverpool şi Real Madrid, din Champions League. Starul francez a executat lamentabil lovitura de pedepsă primită de „galactici", la scorul de 1-0 pentru englezi. Kylian Mbappe a avut o evoluţie modestă şi în prima repriză a duelului de pe Anfield. Real Madrid are mare nevoie de […] „Cine l-a transferat?" Kylian Mbappe a ratat un penalty în Liverpool – Real Madrid şi fanii l-au făcut praf: „Să se ducă la Manchester United!"