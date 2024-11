USR anunță că va contesta decizia de renumărare a voturilor și va sesiza Comisia de la Veneția. ”Milioane de voturi vor fi renumărate de o mână de oameni, departe de ochii noștri”

22:30

Premierul Marcel Ciolacu a recunoscut, la patru zile după primul tur al alegerilor prezidențiale, că a făcut greșeli în campania electorală și că a înțeles mesajul transmis de români. Articolul Marcel Ciolacu: „Eu am greşit, am plătit, am înţeles semnalul dat de români” apare prima dată în Romania TV.