Sustenabilitatea, noua „normalitate”

Autoritățile din Țările de Jos au confirmat că vehiculele înmatriculate în alte țări pot intra și ieși din noile zone cu zero emisii fără a fi amendate. De la 1 ianuarie 2025, 14 municipalități din Țările de Jos vor introduce zone cu zero emisii, în special în centrele orașelor, în care vor putea intra doar […]