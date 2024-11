„Îmi cer scuze fanilor şi colegilor” Daniel Bîrligea a spus cum a ajuns să fie eliminat în meciul FCSB – Olympiacos 0-0!

10:40

Max Verstappen a cucerit în Las Vegas al patrulea titlu mondial al carierei în Formula 1. Pilotul celor de la Red Bull continuă seria incredibilă începută în 2021, la capătul unui sezon dramatic. Au urmat apoi alte două sezoane în care olandezul s-a impus fără drept de apel, în timp ce în 2024, diferenţa dintre […] „Este singurul care îl poate bate pe Max Verstappen!" Cine este pilotul care îl poate detrona pe campionul mondial în 2025: „Poate fi un an istoric"