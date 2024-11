GRAFICE Încrederea în economie se menține la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani în noiembrie. Consumatorii sunt mai optimiști

15:30

România devine un punct central pe harta globală a outsourcing-ului IT, iar perspectivele sale economice reflectă transformările prin care trece această industrie sub presiunea de reducere a costurilor dar in acelasi timp de integrare a unor tehnologii avansate care necesita inovare. Presiunea asupra salariilor din sectorul IT din România s-a diminuat în urma valului de disponibilizări din 2024