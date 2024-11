Alianța UE care luptă împotriva superbacteriilor rezistente

14:20

CFR Cluj a anunțat decizia pe care a luat-o în privința lui Dan Petrescu. Șefii din Gruia au transmis că nu se pune problema ca Dan Petrescu să plece în această iarnă. „Dan Petrescu este antrenorul echipei, are sprijin total, suntem mulțumiți că am urcat în clasament, acest lucru este foarte important. Îmi pare rău … The post CFR Cluj a stabilit viitorul lui Dan Petrescu appeared first on spotmedia.ro.