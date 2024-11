Horoscop 29 noiembrie 2024 – Aceasta poate fi ziua tipică în care petreci ore în șir visând

17:20

Stellantis, compania mamă a Vauxhall, intenționează să închidă fabrica de la Luton, unde produce furgoneta Vivaro, cu un cost de 1.100 de locuri de muncă. Mișcarea se preconiza de luni de zile; directorul executiv al Stellantis, Carlos Tavares, a avertizat că mandatul privind Vehiculele cu Emisii Zero (ZEV) face ca producția de automobile să devină