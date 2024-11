Pericole prezidențiale – despre știință și neștiință în capsula timpului mioritic

21:50

In plina rinocerită, un omagiu celui care a văzut cum se naște si cum si cum se răspandeste molima. Eugen Ionescu s-a născut la Slatina pe 26 noiembrie 1909. A publicat prima sa carte in 1934. Titlul era iconoclast si eliberator: "Nu". In Franța a devenit Eugène Ionesco, genial dramaturg al absurdului. Nu poți înțelege […]