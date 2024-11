Ce priorități are pentru România Roxana Mânzatu: „Universități europene și fondul pentru climă”

20:30

Preşedintele demisionar al PSD Marcel Ciolacu, candidatul formaţiunii în alegerile prezidenţiale, afirmă, joi seară, că nu are nicio aşteptare de la renumărarea voturilor dispusă de către CCR. "Eşecul de a nu intra în turul doi mi l-am asumat (…) Buna credinţă, în politică nu este o calitate. Eu am crezut, pentru că am reuşit în […]