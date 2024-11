Kovesi, atacată dur de celebrul jurnalist Marius Tucă: "A uitat când dansa la petreceri pe manele". De ce spune că ar trebui să fie chemată la Parchet

07:45

Sfantul Paramon a trait in secolul al III-lea, in timpul domniei lui Deciu. Achilin, dregatorul Rasaritului, a poruncit catre 370 de crestini sa jertfeasca zeului Poseidon. Pentru ca acestia au refuzat, au fost ucisi. In vremea patimirii acestora, a trecut pe lana ei Paramon, un crestin, care a strigat catre Achilin: "O, cat de multi drepti sunt injunghiati fara vina, de necuratul voievod, pentru ca nu se inchina idolilor lui celor fara de suflet si muti". La auzul acestor cuvinte, Achilin a poruncit ca Paramon sa fie ucis.