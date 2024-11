Bolojan: Decizia Curţii Constituţionale a generat multă confuzie

22:20

Piața IT din România trece printr-o perioadă de transformare, iar modelul tradițional de outsourcing, bazat pe externalizarea resurselor umane, începe să-și arate limitele. În contextul economic actual, companiile IT trebuie să își regândească abordarea și să evolueze dincolo de rolul de furnizori de servicii, mai ales ca din punct de vedere costuri încep să se alinieze cu țări precum Polonia, Spania, Grecia sau alte state europene, este de părere Lucian Popovici, Engineering Director la Cegeka. Acesta a vorbit, într-un interviu acordat Economica.net despre competitivitatea României, riscurile industriei de IT și efectele nedorite pe piața muncii în IT.