USR se teme de renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidenţiale 2024. Au trecut la ameninţări

22:10

Tinerii noștri merită mai mult decât un sistem de educație rigid și depășit. Merită să fie pregătiți pentru o lume modernă, dinamică, în care competențele digitale, educația financiară și spiritul antreprenorial se dezvoltă din timp, pregătind elevii pentru provocările unei piețe a muncii și a unei economii dinamice. PNL București susține modernizarea curriculumului educațional, introducând […] The post Viziunea echipei liberale pentru Capitală: Educație pentru secolul XXI first appeared on Ziarul National.