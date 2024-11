A venit nota de plată după FCSB – Olympiacos! Jandarmeria a anunţat sancţiuni dure

14:30

Frank Lampard a semnat cu Conventry City, formaţie din Championship, al doilea eşalon fotbalistic din Anglia. Fostul mijlocaş al lui Chelsea preia echipa de pe locul 17, după 17 etape, după o serie de patru meciuri fără victorie sub comanda fostului antrenor, Mark Robbins. Pentru Frank Lampard, Coventry este a patra echipă pe care o