Toni Grebla (AEP) sustine ca primul tur al prezidentialelor ar putea fi reorganizat pe 15 decembrie, daca CCR anuleaza votul din 24 noiembrie

10:10

Un tribunal din Beijing l-a condamnat vineri pe jurnalistul veteran al presei de stat chineze, Dong Yuyu, la sapte ani de inchisoare, pentru spionaj, scrie The New York Times. Politia din capitala chineza l-a arestat pe Dong, fost editor si jurnalist al publicatiei Guangming Daily, in februarie 2022, in timp ce lua pranzul cu un...