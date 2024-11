Nick Kyrgios a răbufnit după ce Iga Swiatek a fost suspendată pentru dopaj: „Sportul acesta este prăjit”

17:20

FCSB se va duela cu Olympiacos în etapa a 5-a din grupa de Europa League, în această seară de la ora 22:00, pe Arena Națională. Adrian Mutu a prefațat confruntarea şi şi-a ales deja favorita. Mai mult, acesta a menționat şi marele avantaj pe care îl are campioana României în fața liderului din campionatul Greciei.