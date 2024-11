David Popovici, cu lacrimi în ochi! Copiii bursieri au plâns când şi-au întâlnit idolul

19:10

Ilie Năstase a avut o reacţie vehementă după ce Iga Swiatek a fost depistată pozitiv cu trimetazidină şi a primit numai o lună de suspendare. Ilie Năstase a readus în prim-plan cazul Simonei Halep, care a fost suspendată timp de 4 ani de ITIA. Halep a lipsit doi ani din competiţii, până la venirea deciziei […]