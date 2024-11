Impresia generală lăsată de asiaticii care lucrează in Romania

18:50

George Simion, președintele AUR și candidatul partidului la funcția de președinte al României, consideră că alegerile prezidențiale nu au fost viciate, chiar dacă, în mod cert rezultatul nu i-a fost pe plac. Politicianul este mulțumit însă că suveranismul are un [...] The post George Simion: Rezultatele alegerilor nu au fost viciate (video) appeared first on Cotidianul RO.