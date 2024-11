Strategia digitală a lui Călin Georgescu, analizată de AI: Și-a început campania cu mult înainte

15:00

Tranzacțiile cu cardurile Up sunt indisponibile astăzi, astfel că posesorii acestor carduri nu le pot folosi. Sunt afectați printre alții și posesorii cardurilor Respect, dar și cei ai cardurilor sociale. Potrivit unei informări din partea Up România, din cauza unei probleme tehnice care afectează rețelele de autorizare, tranzacțiile cu cardurile Up sunt momentan indisponibile.