Observatorii nu sunt lăsați să asiste la numărarea voturilor în Ilfov, deși o instanță le-a permis asta. Au acces doar cei de la Expert Forum 

ASPA anunță ultimul târg de adopții pentru 2024. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 decembrie, la Art Safari Bucharest, pe str. Lipscani nr. 18-20, intre orele 10:00-15:00. 15 căței așteaptă să fie adoptați. Aceștia sunt deparazitați intern și extern, microcipați și sterilizați dacă vârsta permite.