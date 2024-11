Gigi Becali, uluit de Darius Olaru după FCSB – Olympiacos 0-0: „Nu e om, e maşină”

00:00

FCSB a dat un „tun” financiar de proporţii în acest sezon din Europa League. Gigi Becali are noi motive de bucurie şi după meciul cu Olympiacos, de pe Arena Naţională. Deţinătoarea titlului din Liga 1 este tot mai aproape de a-şi asigura matematic calificarea în optimiele de finală ale competiţiei. „Tun” financiar dat de FCSB […] The post „Tun” financiar dat de FCSB în Europa League! Câţi bani primeşte Gigi Becali, după remiza cu Olympiacos appeared first on Antena Sport.