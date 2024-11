CFR Cluj joacă cu Universitatea Craiova de ziua Marii Uniri

12:10

Un studiu realizat la inițiativa Transilvania IT Cluster relevă că doar un sfert dintre angajați a beneficiat de formare continuă, transmite ClujToday.ro. Cercetarea a fost coordonată de dr. Mirela Mărcuț, expert în cadrul proiectului, de la Transilvania IT Cluster. Acest demers de cercetare, desfășurat între mai și august 2024, a avut drept scop sprijinirea organizațiilor […] The post Transilvania IT Cluster: Doar un sfert dintre angajați a beneficiat de formare continuă appeared first on ViaClujTV.