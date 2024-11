Președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți îl susține pe Ioan Oleleu (PSD)

13:00

Decembrie, luna dorințelor și a bucuriilor, aduce fanilor The Motans o oportunitate de neratat. Artistul lor preferat pornește într-o călătorie prin țară cu turneul Grand Christmas, oferind seri pline de emoție, muzică și spirit sărbătoresc. În perioada 4-21 decembrie, The Motans va transforma Crăciunul într-o experiență unică, vizitând 10 orașe din România. Fanii vor avea […]