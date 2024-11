Piața mobilei din România se recalibrează

14:10

Medicul Miruna Ioani, unul dintre cei mai îndrăgiți influenceri de sănătate și parenting din România (cunoscută sub numele de "Și blondele gândesc"), va fi speaker la Cluj la evenimentul "Părinte în România", în 29 noiembrie, la Wonderland Resort. Vezi care este concepția sa despre creșterea unor copii sănătoși și funcționali, din discuția de la România