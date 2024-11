Miza supremă de duminică și ce se poate întâmpla cu prezidențialele

12:50

În ziua 1010 de război Rusia a atacat Ucraina cu peste 130 de drone. Apărarea aeriană a distrus și a bruiat cea mai mare parte din ele, dar au fost raportate și avarii ale unor elemente de infrastructură și clădiri, precum și răniți. Pe front, rușii nu se opresc. Trupele ruse au reușit să treacă …