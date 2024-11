Un tablou Van Dyck cu doua fete si scrisori ale lui Einstein vor fi scoase la licitatie in decembrie

16:50

Doi reprezentanti de varf ai USR, Vlad Voiculescu si Allen Coliban, fac apel catre romani sa iasa in strada avand in vedere „fraudele” inregistrate in timpul renumararii voturilor. „Primesc multe mesaje de la oameni de bun simt care ma sfatuiesc sa ‘nu mai dam in PNL. Nici in PSD. Pericolul mare este Georgescu’. Nu, fratilor,...