Mesaje de Sfântul Andrei 2024. Urări de „La mulţi ani!” şi felicitări pentru Andrei, Andreea şi ceilalți sărbătoriţi

Când un avion de marfă DHL s-a prăbușit luni în apropierea aeroportului din Vilnius, ucigând unul dintre membrii echipajului, părea a fi o defecțiune tehnică, dar mulți s-au temut de mâna Moscovei. În ultimul an, rușii și-au intensificat activitățile disruptive în Europa, de la atacuri cibernetice la asasinări, cu scopul aparent de a genera haos […]