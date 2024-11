Rezultatul final al renumărării voturilor, în mâinile Diasporei. Veste de la MAE despre sacii din străinătate

18:00

Ascensiunea Chinei a fost un element definitoriu timp de decenii: țara a evoluat într-o superputere. Inițiativa Belt & Road (BRI), participarea la BRICS, împreună cu creșterea economică rapidă, influența geopolitică și reformele interne masive, au schimbat comerțul și diplomația. Cu toate acestea, mulți analiști sunt de acord că ascensiunea Chinei nu mai este doar încetinită; […] The post Sfârșitul ascensiunii Chinei first appeared on Ziarul National.