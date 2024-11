c știe cu câte puncte se va califica FCSB-ul în play-off-ul Europa League: „Am biruit”

13:10

Radu Dragușin nu a avut cea mai plăcută seară în Europa League, după partida dintre Tottenham și AS Roma, încheiată la egalitate, scor 2-2. Deși a fost titular și a evoluat pe toată durata meciului, fundașul român a fost notat sub așteptări de presa britanică, fiind evaluat drept unul dintre cei mai slabi de pe […] The post Vești proaste pentru Radu Drăgușin! Mutarea pe care vor să o facă londonezii după Tottenham-AS Roma 2-2 appeared first on Antena Sport.