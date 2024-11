Peste 100 de manifestanti arestati in Georgia. Politistii au folosit gloante de cauciuc, gaze lacrimogene si tunuri cu apa

09:50

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), de sambata, 30 noiembrie si pana duminica, 1 Decembrie, dimineata cerul va fi variabil in nord-vest, partial in vest si centru si mult noros in restul tarii. Ulterior cerul se va insenina. Vestea buna e ca ploile vor inceta aproape in toata tara de Ziua Nationala a Romaniei, iar...