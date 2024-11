Furtune cu apă și peste 100 de arestări în rândul manifestanților pro-UE din Georgia

12:10

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat într-un interviu pentru Sky News că un acord de încetare a focului cu Rusia ar putea fi încheiat dacă teritoriul ucrainean controlat de Kiev va putea fi luat „sub umbrela NATO", ceea ce i-ar permite să negocieze ulterior „într-un mod diplomatic" returnarea restului, aflat sub controlul Moscovei, transmite News.ro.