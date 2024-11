TERMOFICARE | De ce nu este apa caldă în Sectorul 4. Lipsește și căldura

14:00

Turul I al alegerilor prezidenţiale a transformat Ilfovul, în ceea ce priveşte harta electorală. Dacă în ultimii ani era preponderent galbenă (voturi majoritare pentru PNL, la locale, parlamentare şi prezidenţiale), acum ilfovenii l-au ocolit pe Nicolae Ciucă şi au votat, în procente aproape egale, Elena Lasconi şi Călin Georgescu. Pe cromatica stabilită de Autoritatea Electorală […] The post ANALIZĂ | Cum s-a transformat Ilfovul, județul „frustrării și supărării”, dintr-un fief galben într-unul albastru-roz appeared first on Buletin de București.