Concert de colinde și cântece patriotice la Mănăstirea Izbuc de Ziua Națională a României

14:50

O vilă monumentală în stil eclectic ce datează din 1887, unde a locuit Aurel Velleanu, un reprezentant al unei cunoscute familii din elita bucureșteană, se vinde cu 1.100.000 euro + TVA pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. Imobilul de aproximativ 356 mp este situat pe Calea Călărași, în apropiere de Piața Unirii, într-o zonă istorică centrală cu aer boem și are 5 camere dispuse pe parter, având în plus spații și la subsol și la mansardă, dar și un teren liber de 850mp. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa această vilă remarcabilă care are elemente arhitecturale și decorative unice: stucaturi, sobe de Meissen, un tavan pictat și medalioane cu personalități ale culturii universale pictate pe canaturile ușilor.