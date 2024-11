Opinie editorială: Democrația se apără prin VOT!

11:40

Acțiunile de sabotaj ale Rusiei împotriva țintelor occidentale ar putea determina, în cele din urmă, NATO să ia în considerare invocarea Articolului 5 privind apărarea colectivă, a declarat miercuri Bruno Kahl, directorul Serviciului Federal de Informații din Germania (BND), informează Reuters, preluat de Agerpres. Vorbind în cadrul unui eveniment al think tank-ului DGAP, la Berlin, […] The post Șeful serviciilor secrete germane: Acțiunile de sabotaj ale Rusiei ar putea duce la activarea Articolului 5 al NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.