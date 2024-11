De ce votul util otrăvește democrația și omoară speranțele pentru o schimbare

17:00

În ultimele săptămâni, la România Curată am analizat integritatea a circa 2.000 de candidați eligibili și potențial eligibili de pe listele partidelor care duminică, pe 1 decembrie, ne cer votul pentru a deveni parlamentari. Am cercetat CV-urile lor, declarațiile de avere și interese, reacțiile publice, proiectele și inițiativele depuse, dosarele din instanță, după care am […] Articolul MONITORIZARE. Zeci de candidați la alegerile parlamentare prezintă dubii privind autonomia față de serviciile secrete apare prima dată în România curată.