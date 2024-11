Partidul care l-ar susține pe Călin Georgescu, POT, „a explodat pe Tiktok, chiar mai spectaculos decât Georgescu însuși” – Sorin Ioniță

21:40

Cea mai bogată familie de judecători, Andrei și Iuliana Rus, are două apartamente în Emiratele Arabe Unite (EAU) și a câștigat, în anul fiscal 2023, de la stat, aproape 1,5 milioane de lei. Ambii sunt judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Presa scrie că Andrei Claudiu Rus este „om de bază al grupării antireformiste". Printre altele, el l-a achitat pe fostul ministru PSD al Sanatății, Nicolae Bănicioiu, pe motiv că „fapta nu există" în dosarul în care a fost trimis în judecată sub acuzația de trafic de influență, scrie Presshub. Bănicioiu ar fi primit 1,3 milioane de lei în