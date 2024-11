Tudor Tudorachi are 17 ani și face senzație pe circuitele de anduranță! E la echipa BMW și îl are ca idol pe Hamilton, de la Mercedes

19:00

Dan Petrescu a vorbit la conferinţa de presă de dinainte de meciul cu Universitatea Craiova despre posibilul transfer al lui Andrea Compagno la CFR Cluj. Chiar dacă îl consideră un atacant interesant, Dan Petrescu nu crede că Andrea Compagno ar veni la CFR Cluj fiindcă are un salariu foarte mare în China. Dan Petrescu e […] The post Dan Petrescu, mesaj tranşant despre transferul lui Andrea Compagno la CFR Cluj: „Asta e realitatea” appeared first on Antena Sport.