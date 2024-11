ALEGERI PARLAMENTARE 2024 - Peste 163.000 de persoane au votat, până la ora 24.00, în secțiile din străinătate

21:10

Președintele Klaus Iohannis a declarat, la recepția de Ziua Națională a României că le cere iertare românilor pentru greșelile făcute. ”Știu că am făcut greșeli, unele alegeri în care am investit speranță și încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dvs v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că de-a lungul timpului am luat decizii care v-au nemulțumit”, a afirmat el. El a prezentat un bilanț al celor zece ani de mandat, menționând proiectul ”România Educată”, întărirea sistemului de apărare, dar și momentele grele prin care a trecut România.