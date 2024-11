Iohannis: Nu votăm pentru a sancţiona, ci pentru a rămâne o ţară a libertăţii sau a ne prăbuşi într-o izolare toxică

19:00

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă seară, la recepţia de Ziua Naţională a României că le cere iertare românilor pentru greşelile făcute, transmite News.ro. ”Ştiu că am făcut greşeli, unele alegeri în care am investit speranţă şi încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dvs v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că […] Articolul Iohannis: Ştiu că am făcut greşeli. Vă cer iertare pentru că de-a lungul timpului am luat decizii care v-au nemulţumit apare prima dată în Universul.net.