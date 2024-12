Votează România! Votează Europa! Nu vota fascismul, corupția și Rusia! E atât de simplu

00:50

Incertitudinea de pe scena politică şi bâlbâielile autorităţilor cu privire la surpriza-şoc din primul tur al alegerilor, decizia fără precedent a Curţii Constituţionale şi creşterea în sondaje a partidelor extremiste, au adus scăderi substanţiale pentru BVB în ultima săptămână din noiembrie. Asta întrucât investitorilor nu le place absolut deloc incertitudinea – mai ales când un …