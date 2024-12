Peste 15 de traduceri din literatura universală, în cadrul Anansi. World Fiction, la Gaudeamus 2024

08:30

Cu doar câteva zile înaintea anunțării programului celei de a XXVII-a ediții a Festivalului Internațional George Enescu, ce va avea loc anul viitor la București în perioada 24 august - 21 septembrie sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, ARTEXIM - organizatorul festivalului - va prezenta miercuri, 4 decembrie 2024, începând cu ora 17:00, la MINA - Museum of Immersive New Art, proiectul imersiv George Enescu – Poema Română: Immersive Experience.