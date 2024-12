Dosar penal după comemorarea lui Zelea Codreanu în Ilfov

08:00

În 1988, Mircea Iorgulescu tipărea la editura Cartea Românească, una dintre cele mai originale cărţi dedicate lui Caragiale: Eseu despre lumea lui Caragiale. În 1994, autorul şi-a retipărit cartea, fără a pica în păcatul rescrierii din perspectiva schimbărilor din decembrie 1989 sub titlul Marea trăncăneală – eseu despre lumea lui Caragiale. Marea trăncăneală fusese titlul original al cărţii, cel din 1988. Cartea nu putuse să apară sub un asemenea titlu. Părea o aluzie la vremurile de sub Ceauşe...