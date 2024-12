Cum a ajuns aproape de faliment o companie gigant care, atunci când a fost înfiinţată, a câştigat multe premii pentru invenţiile sale şi era văzută ca o companie a viitorului?

12:45

Orice referire politica din acest articol are o conotatie de afaceri, venind din partea unui antreprenor 100%. In opinia mea, orice roman se gandeste cu cine i-ar fi mai bine, cine-i poate reprezinta interesul mai mult si va vota in consecinta. Inainte de a alege pe cine pui stampila, e vorba despre bani, simpatie politica si propria decizie. Orice partid va castiga nu va avea o viata usoara in viitor si nici nu poate sa ne schimbe viata radical. Nici in bine, nici in rau, asa cum se sustine in...