Cât te costă o porție de iahnie de fasole și un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei

BERBEC Astăzi vrei să fii reciproc benefic pentru partenerul tău și / sau un prieten apropiat și speri să se simtă la fel. Din păcate, uneori idealismul intră în calea realității, iar rezultatul este o dezamăgire. Cel puțin, exprimați-vă așteptările. TAUR Aceasta poate fi ziua tipică în care petreci ore în șir visând, deoarece astăzi […]