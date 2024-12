Trei noi blocuri cu 11 etaje, construite lângă cel mai nou bulevard din Sectorul 6

17:20

Societatea civilă solicită măsuri urgente pentru oprirea tăierilor ilegale din Parcul IOR şi salvarea ultimilor platani netăiaţi, printr-o scrisoare deschisă către primarul general Nicuşor Dan şi premierul Marcel Ciolacu. Acţiunea are loc în contextul în care peste 400 arbori au fost doborâţi fără aviz în ultimele două săptămâni, chiar sub ochii autorităţilor. Scrisoare deschisă pentru […] The post Scrisoare deschisă pentru Parcul IOR: „Un ecocid în mijlocul Bucureștiului”. Peste 400 de arbori măcelăriți în ultimele două săptămâni appeared first on Buletin de București.