Drone ruseşti au ţintit Kievul într-un atac nocturn

Preşedintele Joe Biden a fost văzut într-o librările cu volumul „he Hundred Years’ War on Palestine, al academicianului Rashid Khalidi, scrie The Times of Israel. Joe Biden, preşedintele Statelor Unite, a fost fotografiat vineri în Nantucket, Massachusetts, ieşind dintr-o librărie cu cartea The Hundred Years’ War on Palestine, scrisă de Rashid Khalidi. Volumul, care abordează conflictul israeliano-palestinian, este descris drept „o istorie a colonialismului şi a rezistenţei din 1917 până în 2017...