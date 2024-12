Pensionarii care primesc 375 lei în plus în luna decembrie. Ce reprezintă această sumă

09:00

Un accident cumplit s-a produs vineri dimineață pe DN2 (E85), supranumit „Drumul morții", între localitățile Săscuț și Valea Seacă din județul Bacău. Un microbuz s-a izbit frontal cu o autoutilitară și evenimentul s-a soldat cu decesul a trei persoane și rănirea altor șase. Ceaţa densă, vineri dimineaţă Condițiile de trafic au fost afectate, vineri dimineaţă, […]